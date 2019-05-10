Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin yaptığı çalışma sonrasında, 81 ilde noterliklerin nöbetçi olarak hafta sonu mesai yapmasına yönelik uygulama 6 Nisan'da başladı.

İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter, nöbetçi olarak hafta sonları hizmet vermeye başladı. Nöbetçi noterliklerde bugüne kadar yapılan işlem sayısı ise 50 bini geçti.

Bakanlık, gösterilen ilgiyi de dikkate alarak, uygulamanın kapsamının genişletilmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda, noter sayısının fazla olduğu, ticari işlemlerin yoğun gerçekleştiği, turizm merkezi konumundaki ilçelerde nöbetçi noterlik uygulamasının başlatılması değerlendirildi. Yapılan çalışmayla vatandaşların iş ve işlemlerini hafta sonları da gerçekleştirebilmeleri amacıyla 12 ilçede nöbetçi noterlik uygulamasına geçilmesi kararı alındı.

TURİZM MERKEZLERİNE NÖBETÇİ NOTER

Buna göre, Antalya'nın Alanya ve Manavgat, Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris, Şırnak'ın Silopi, Balıkesir'in Edremit, Bursa'nın İnegöl, Mersin'in Tarsus, Tekirdağ'ın Çorlu, Kocaeli'nin Gebze, Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde hafta sonları nöbetçi noterliklerde işlem yapılabilecek. Bu ilçelerdeki nöbetçi noterlikler, illerde olduğu gibi 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Nöbetçi noterlikler, öğle tatilinde de mesai yapacak.

İlçelerdeki nöbetçi noterlikler de Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edilecek. Uygulamaya bu hafta sonundan itibaren başlanacak.