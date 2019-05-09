Esnafa erken emeklilik yolu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, 2000'den önce Bağ- Kur'a kayıt yaptırmadığı için emekli olamayan esnafa, oda ve vergi kayıtları dikkate alınarak geriye dönük borçlanma fırsatı verilmesini istedi. Palandöken, "Esnafın gözü kulağı yapılacak düzenlemede" dedi.
- Ekonomi
- 09.05.2019
- Gazete
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