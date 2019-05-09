Borçla kuruldu tasarım ödülü aldı Ankara Siteler'de 2002 yılında 160 metrekarelik atölyede borçla ve kiralık makinelerle kurulan mobilya firması Qzens Furniture&Design, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen "A'Design Award"da 4 ödül kazandı.

Ankara Siteler'de 2002 yılında 160 metrekarelik atölyede borçla ve kiralık makinelerle kurulan mobilya firması Qzens Furniture&Design, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen "A'Design Award"da 4 ödül kazandı. 100'den fazla ülkeden 18 bini aşkın tasarımın yer aldığı, 250 tasarımcı ve akademisyenin jüri olarak 110 ayrı kategoride değerlendirme yaptığı yarışmada Qzens Furniture&Design; Patchwork adlı masa, Ripple adlı orta sehpa ve Thorn adlı aydınlatma ürünüyle ikinciliğe, Sufi adlı masayla da dördüncülüğe layık görüldü. Firmanın kurucu ortağı ve baş tasarımcısı Yılmaz Doğan, kısa sürede mobilya sektöründe fark yaratmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.