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  • 06.05.2019 13:53
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 13:54

Turkuvaz Medya’ya ‘İnsana Saygı’ ödülü

'na bir ödül de Dijital Liderlik Zirvesi'nden geldi. İstanbul'da 'da düzenlenen zirvedeki Kariyer.net 18. İnsana Saygı Ödülleri Töreni'nde "İnsana Saygı" ödülüne Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı "İşe Alım ve Yetenek Yönetimi" layık görüldü.

Turkuvaz Medya’ya ‘İnsana Saygı’ ödülü

Törende Kariyer.net Genel Müdürü , "4 çalışanla başladık 400 çalışana ulaştık. 94 bin işverene hizmet veriyoruz. Aylık 11 milyon iş başvurusu var. İş arayanlarla iş verenleri buluşturuyoruz. Her gün 7 bin aday geliyor. Dijital alanda en büyüğüyüz. Van'daki bir kişi ile Edirne'deki işvereni buluşturup nitelikli iş başvurusunu gerçekleştiriyoruz. 28 milyon ziyaretçi var" dedi.

TURKUVAZ MEDYA'YA ÖDÜL YAĞDI
Sunuculuğu 'ın üstlendiği törende 200 firma içerisinde 'na bağlı İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Grubu Müdürü Arzu Ardıç Çil, yönetmenleri Bahar Eryiğit ve Demet Tosun, uzman Nurgül Ayşakar, Tuğçe Rastgele ve Ayberk Demircan topluca ödül aldı.

133 MİLYON YENİ İŞ FIRSATI
Centre Türkiye (MCT) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek iş ve teknoloji haftası "NOW Business&Tech Week" ise 'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünya Ekonomik Forumu 'İşin Geleceği' 2018 raporuna göre, 2022 itibarıyla tüm dünyada toplam 133 milyon yeni iş fırsatı doğarken 75 milyon pozisyon yok olacak. Bu dönüşüme iş dünyasının nasıl hazırlanacağı "Hello HR" teması ile 24. İnsan Kaynakları Zirvesi'nde cevap buldu.




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