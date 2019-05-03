Tuzla’ya 1.5 milyar liralık yatırım

İSTANBUL Anadolu Yakası'nın en büyük sanayi ve ticaret merkezi Tuzla'da yükselecek. Geçtiğimiz günlerde temeli atılan İSTİM'de çeşitli büyüklüklerde 702 dükkan ve 55 bin metrekarelik depo yer alacak. İSTİM, her sektöre uygun ağır yük taşıma kapasitesine sahip statik yapısı, büyüklüğü ve model proje özelliğiyle öne çıkıyor. Betacons-Kadimyapı Ortak Girişimi tarafından gerçekleştirilecek olan proje, üretim ve depolama yapan firmaların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek sanayi ve ticaret kompleksi olarak tasarlanıyor.

2021'DE BİTECEK

Tuzla'da E-5 Karayolu'na sıfır konumda yükselen İSTİM, 12 metre yüksekliğiyle sanayi ve depolamaya ciddi oranda katkı sağlarken, 4.10 metre yüksekliğindeki endüstriyel kapılarıyla da araçların giriş çıkışlarına hız kazandıracak. Projenin Aralık 2021'de tamamlanması planlanıyor.