Doğu Ekspresi’ne kardeş geliyor

Yeni Turistik Doğu Ekspresi bu ay sonunda yollara çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ankara ile Kars arasında asli görevi ulaşımı sağlamak olan Doğu Ekspresi'ne ilave yapıldığını belirterek, "Bölge ekonomisini kalkındıracak, turizm gelirlerini artıracak Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz" dedi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferini 29 Mayıs'ta Ankara-Kars arasında yapacağını açıkladı.