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’ten destek çağrısı! Ev desteği de verilsin

Tesk’ten destek çağrısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, köye dönüş projelerinde yaş sınırı olmamasını ve ev desteği de verilmesi istedi. Palandöken, "2016'dan beri uygulanmakta olan 'nin hibe desteği 30 bin lira. Genç çiftçiler için de ayrı projeler mevcut. Fakat bu projelerde 40 yaş sınırı var. Projelerin daha çok insana ulaşması için bu yaş sınırı kaldırılmalı. Bununla birlikte hibe desteğinin miktarı da artırılmalı. Ev onarımı ya da yeni ev yapımı için de destek verilmesi projenin amacına ulaşmasında çok önemli bir destek olacaktır" şeklinde konuştu.

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