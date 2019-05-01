'Yapısal Dönüşüm Adımları' kapsamında yeni kıdem tazminatı sistemi açıklamasının ardından konuyla ilgili çalışmalar hız kazandı. Yeni sistemi güçlendirmek için teşvik mekanizmaları devreye girecek. İşverenden yapılacak kesintiler bireysel emeklilik sistemi ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu'nda toplanacak. İşsizlik Fonu kesintisinin azaltılması seçeneklerin başında yer alıyor. Böylece işveren de devlet desteğiyle emeklilik finansmanına dahil edilmiş olacak.
- Ekonomi
- 01.05.2019
- Gazete
Kıdem Tazminatı reformu için çalışmalar hız kazandı! Tazminata 4 güvence
Kıdem tazminatı reformu için çalışmalar hız kazandı. Hükümet, işçi ve işveren kesimine 4 başlıkta güvence verecek: İşçi hak kaybına uğramayacak, işverene ilave yük getirmeyecek, tahsilat sorunu yaşanmayacak, sürdürülebilir bir yapı olacak.
'Yapısal Dönüşüm Adımları' kapsamında yeni kıdem tazminatı sistemi açıklamasının ardından konuyla ilgili çalışmalar hız kazandı. Yeni sistemi güçlendirmek için teşvik mekanizmaları devreye girecek. İşverenden yapılacak kesintiler bireysel emeklilik sistemi ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu'nda toplanacak. İşsizlik Fonu kesintisinin azaltılması seçeneklerin başında yer alıyor. Böylece işveren de devlet desteğiyle emeklilik finansmanına dahil edilmiş olacak.
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