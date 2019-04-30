Havayolu firmalarının rötarları yolcuları bezdirdi. Önceki gün Antalya-İstanbul seferini yapacak olan Onur Air'in uçağı 3 saat 30 dakika rötar yaptı. Antalya'dan 08.50'de kalkması gereken İstanbul uçağı 12.20'de kalktı. Uçağın yolcuları havayolu şirketini apronda oturma eylemi yaparak protesto etti. Yolcular bu uzun rötara rağmen Onur Air yetkililerinin bir açıklama yapmadığını söyledi. Yine önceki gün Pegasus Havayolları da 2 saat 25 dakikalık rötar ile yolcuları çileden çıkardı. Pegasus'un İzmir'den Ankara'ya saat 23.30 kalkması gereken uçağı da saat 01.55'te havalandı. Yolcular otobüsle daha hızlı gideceklerini söyledi.
- Ekonomi
- 30.04.2019
- Gazete
Otobüs daha hızlı!
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