Yılda 300 bin konut dönüşecek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam kampında, sosyal boyutu da dikkate alınarak dönüşüm projeleri üretileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Yerinde dönüşüm ve yatay mimariden ödün verilmeyecek, mahalle kültürü esas alınacak. Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak. Belediyeler dönüşüm için desteklenecek."
Hasan AY
Hasan AY
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