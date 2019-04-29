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Yılda 300 bin konut dönüşecek

Yılda 300 bin konut dönüşecek
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam kampında, sosyal boyutu da dikkate alınarak dönüşüm projeleri üretileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Yerinde dönüşüm ve yatay mimariden ödün verilmeyecek, mahalle kültürü esas alınacak. Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak. Belediyeler dönüşüm için desteklenecek."

Hasan AY

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