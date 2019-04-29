Yılda 300 bin konut dönüşecek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam kampında, sosyal boyutu da dikkate alınarak dönüşüm projeleri üretileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Yerinde dönüşüm ve yatay mimariden ödün verilmeyecek, mahalle kültürü esas alınacak. Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak. Belediyeler dönüşüm için desteklenecek."



Hasan AY