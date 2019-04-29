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‘Trafik kurallarına uyan az prim ödesin’

‘Trafik kurallarına uyan az prim ödesin’
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigorta primlerinin tespitine ilişkin yapılan yeni düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirteterek, "Trafik kurallarına uyan, ceza puanı düşük ya da hiç olmayan sürücüler ödüllendirilmeli. Sigorta primlerinde indirim sağlanması, sürücüleri trafik kurallarına daha çok uyulmasına teşvik eder" değerlendirmesinde bulundu.

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