İstanbul’a Ukraynalı ilgisi

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında sürekli artış olduğunu belirterek, "İstanbul, Ukraynalılar için giderek daha önemli bir destinasyon haline geldi. Bu sene İstanbul'a gelenlerin sayının artacağını düşünüyorum" dedi.