Hedef büyüttüler

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2018'de birlik tarihinde bir rekora imza atarak 831 milyon dolar ihracat rakamına ulaştıklarını, bu yıl için 1 milyar doları aşmayı hedeflediklerini söyledi. Uçak, "Yurt dışı tanıtım faaliyetleriyle hedefimize ulaşacağız" dedi.
- Ekonomi
- 29.04.2019
- Gazete
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