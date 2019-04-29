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Hedef büyüttüler

Hedef büyüttüler
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2018'de birlik tarihinde bir rekora imza atarak 831 milyon dolar ihracat rakamına ulaştıklarını, bu yıl için 1 milyar doları aşmayı hedeflediklerini söyledi. Uçak, "Yurt dışı tanıtım faaliyetleriyle hedefimize ulaşacağız" dedi.

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