Aston Martin fişe taktı

otomobil üreticisi Aston Martin'in ilk elektrikli modeli'nin örtüsü açıldı. Tamamen elektrikli iki motora sahip olan Rapide E,üretilecek. Model, 602 beygir güç üretme kapasitesine sahip olacak. 800V'luk ve 65 kW-saat kapasiteli motor, 250 km/s'lik maksimum hız değerine ulaşabilecek. 0-100 kilometreye 4 saniyede çıkabilen Rapide E, tam şarj ile 322 kilometre yol kat edebilecek. 950 Nm tork üretebilen çift elektrikli motorun performansı bataryası azaldığında düşmeyecek. Aston Martin Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Yaratıcı SorumlusuRapide E'yi, Galler'deki St Athan fabrikasında üreteceklerini söyledi. Rapide E'nin 2019 sonlarına doğru satışa çıkması planlanıyor.