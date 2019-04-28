Fırsatçıya aldanmayın

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ramazanda gıda fiyatlarının düşmesi beklentisinde olduklarını belirterek, "Bu da esnafın ve piyasaların canlanması anlamına geliyor ancak piyasadaki bu talep artışını fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olunmalı" dedi. Palandöken, yazılı açıklamasında, "Başta bakkal, manav, kasap, fırıncı, lokantacı ve kuru yemişçi olmak üzere gıda sektöründe faaliyet gösteren esnafımız, ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Esnafımızda her keseye uygun ürünler ve yardım paketleri mevcut. Fırsatçılara kimse aldanmasın" değerlendirmesinde bulundu.
- Ekonomi
- 28.04.2019
- Gazete
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