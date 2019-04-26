Stajyer girişi sigortada sayılmaz

Stajyerlik yasası çıkacak mı veya doğum borçlanması yapsam stajyerlik başlangıç tarihinden geçerli olur mu? Mart 1987'den SSK numaram var. 1993'te doğum yaptım.

Stajyerlik yasası diye bir şey yok. Bu tür haberlere inanmayın. Ancak doğum borçlanmasında staj başlangıcı sayılıyor.



EKSİK AGİ'LERİ TALEP EDİN

Evli, eşi çalışan, bir çocuklu öğretmen olarak Nisan 2011'den beri AGİ ödemesini en düşük seviyeden alıyorum. Geriye dönük eksik tutarı talep edebilir miyim? Caner CEYLAN

AGİ ödenmiyorsa ya da eksik ödeniyorsa bunu vergi dairesine bildirebilirsiniz. Ayrıca dilekçe ile vergi dairesine başvurup geçmiş eksik AGİ'leri de talep edebilirsiniz. Çünkü bu para sizin hakkınız ve işverenin cebinden çıkmıyor. Size fazladan ödenen bir para da değil, sizden kesilen verginin bir kısmından devlet vazgeçiyor.



PRİMİ SGK'YA YATANA İKRAMİYE

Banka emeklisiyim. İki bayramda verilen biner lira ikramiye bize verilmiyor. Verilecek mi? Yılmaz ÇELİK

İkramiye, primleri SGK'ya yatan emeklilere ödendi. Yasada böyle bir ifade yer aldı. Ancak bazı bankalar kendi istekleriyle emeklilerine ödedi.



ALO 170'İ ARAYIN

16 sene çalıştığım işyerinde ve devamında çalıştığım işyerinde primlerim hep asgari ücret üzerinden yatırılmış. Emekli oldum. 8500 iş günüm olmasına rağmen emekli maaşım düşük. Dava açarsam, maaşım yükselebilir mi? Nurten SEVEN



Öncelikle durumu ALO 170'e bildirin. Gerçek maaşınız gizlendiyse devlet vergi ve prim kaybetmiş demektir. Böyle bir dava açılabilir mi, bunu bir hukukçuya danışmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada SGK'nın hatalı işlemi yok. Gerçek maaşınızı ispatlamanız gerekecektir.



YASAĞA UYMAYANA TAZMİNAT YOK

Konfeksiyon mağazam var. İşyerinde sigara içmek yasak. Fakat gizli gizli içenler var. Bu işçileri tazminatsız çıkartabilir miyim?

Bir işyerinde sigara içme yasağı uygulanıyorsa ve işçinin yasağın söz konusu olduğu bölgelerde sigara içtiği tespit edilmişse, tazminatsız işten çıkartılabilir. Yargıtay bu konuda çoğu kez işçileri haksız bulmuştur. İşçiye getirilecek yasağın hukuki değer taşıyabilmesi için mevzuat, toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesi ile konulmuş olması gerekir. Bunlar dışında, işverenin yönetim hakkına dayanarak tek taraflı bir irade ile sigara içme yasağı koyabilmesi olanağının varlığı tartışılabilir. Bununla birlikte, özellikle yangın tehlikesinin bulunduğu işyerlerinde, can ve mal güvenliği yönünden, işverenin sigara içmeyi yasaklaması mümkün sayılmalıdır.



TÜM HAKLAR YENİ İŞVERENE GEÇER

2006'da çalıştığım şirket, rızam dışında 10 aylık çalışmam süresince sigortamda giriş-çıkış yapmış. Bu şirket satıldı. Hak talep edebilir miyim? Begum ÖZNUR

Şirkette çalışma süreniz 10 ay ise zaten tazminat ve izin hakkınız bulunmuyor. Ancak bulunsa bile giriş çıkışlarda size ödeme yaptıklarını onların ispatlaması gerekir. Bu yüzden bu giriş-çıkışlar size zarar vermeyecektir. Yeni sahipler de olsa şirkette tüm haklarınız devam edecektir.





EMEKLİLİK HESABI



23.11.1967 doğumluyum. 1993'te sigortalı oldum. 1991 yılında yedek subay olarak askerlik yaptım. Emekli Sandığı üzerinden maaş aldım. Sigortalı başlangıcım 1991 yılı sayılır mı? Mehmet TERTİPLİ

Yedek subay okullarında geçen sürelerden sonra ilk asteğmen olduğunuz tarih sizin sigorta başlangıcınız olarak kabul edilir ve emeklilik hesabınız buna göre yapılır. Hatta 3 aylık yedek subay okulundaki süreyi de borçlanabilirsiniz. Ayrıca yedek subaylık sürenizin 4'te 1'i oranında ilk sigorta olduğunuz tarih geri çekilir. Fiili hizmet zammı gereğince bunun için tam ay ve gün bilgisi gerekiyor. Buna göre de 52 ya da 53 yaşında emekli olursunuz.



01.01.1972 doğumluyum. 14.03.1988'de sigorta girişim oldu. Toplam 8800 prim günüm var. Askerlik borçlanması yaparsam emekliliğimi erkene alabilir miyim? Bayram ERSOY

25 yıl 50 yaş ve 5375 gün şartlarınız var. Prim ve yıl tamam, yaşı bekleyeceksiniz. Askerlik sigortadan sonra olduğu için yaşı geriye çekmez.



Kasım 1976 doğumluyum. İlk sigorta başlangıcım 1994. Toplam 5600 gün primim bulunuyor. 2014 yılından beri sigorta primi yatırmıyorum. Barış ÖZCAN

En az 54 yaş ve 5675 gün gerekiyor. Bu, işe girdiğiniz tarihe göre 55 yaş ve 5750 gün de olabilir. Primi tamamlayıp yaşı beklemeniz gerekiyor.



2007 yılında özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak işe başladım. Banka bünyesinde özel sigortalı olarak çalışmaktayım. Daha öncesinden 2004 yılından 43 günlük SSK var. Doğum tarihim 31.05.1968. Bülent KURU

İlk sigorta olduğunuz tarihe göre 60 yaşında ve 7000 gün prim ödeyerek emekli olabilirsiniz.



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