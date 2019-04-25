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minyatürlerini dünyaya pazarlıyor

Göbeklitepe minyatürlerini dünyaya pazarlıyor
Şanlıurfalı girişimci Mehmet Tarık Yıldız, 'deki kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü, 'T' biçimli devasa dikili taşların minyatürlerini, tarihi ören yerinin çevresinden topladığı taşlara işleyerek aracılığıyla başta Amerika ve Rusya olmak üzere dünyanın dört bir yanına pazarlıyor. , hediyelik ürünlere yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiğini, özellikle sosyal medya aracılığıyla verilen siparişleri yetiştirmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti: " dışından sipariş çok fazla. Amerika, Rusya, İngiltere gibi çok farklı ülkelerden ciddi talepler var. Yurt dışında bu tür tapınaklar ve taşlar çok yoğun ilgi görüyor."

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