Altın fiyatları, Almanya'dan gelen zayıf ekonomik veri ve hisse senetlerindeki düşüşün küresel ekonomik büyümenin hızıyla ilgili endişeleri gündeme getirmesiyle yükselirken; yüksek seyreden dolar kazanımları sınırladı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,276.19 dolara yükseldi. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Nisan güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

240,94

241,14

ÇEYREK ALTIN FİYATI

385,51

394,27

YARIM ALTIN FİYATI

768,60

788,53

TAM ALTIN FİYATI

1.590,21

1.630,11

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.274,86

1.274,98

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.595,00

1.619,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.542,02

1.572,24

ATA ALTIN FİYATI

1.590,21

1.630,11

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

137,34

137,45

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

175,89

176,03

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

219,74

219,92

AA Finans Analisti İslam Memiş, ons altın fiyatının, 1.270 doların üzerinde tutunma çabasını sürdürse de ABD'de açıklanan verilerin olumlu gelmesi, dolar endeksinin yükselişi ve ABD şirket bilançolarının güçlü açıklanmasının ons altının fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

ABD'de yarın açıklanacak büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda altının ons fiyatında düşüşlerin devam edebileceğini belirten Memiş, "Altının ons fiyatı, 1.278 doları, yukarı yönlü kıramazsa negatif sürecini sürdürebilir. Bugün altının ons fiyatının 1.273-1.279 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, yurt içi piyasalarda gram altının dolar kurundan destek bulduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararının dolar kuru üzerinde etkili olmasını bekliyoruz. Biz, TCMB'nin faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyoruz. Bu sebeple 238-243 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugün ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren Memiş, yükseliş trendindeki petrol fiyatlarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.