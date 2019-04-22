Haciz tehdidi yapan avukat ceza alacak

Yargıtay, avukat tarafından borçluya gönderilen 'Borcunu ödemezsen evinize haciz gelecek' mesajını şikayet eden vatandaşı haklı buldu. Emsal kararla, hukuk bürolarınca borçlulara gönderilen mesajlar incelenecek, sonucuna göre mesajı atan hukukçular hakkında, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan işlem yapılacak. Bursa'da, alacağını tahsil edemeyen bir şirket, hukuk bürosuna müracaat etti. İddiaya göre; hukuk bürosu da borçluya mesaj attı. Mesaj sonrası öfkelenen borçlu, yargıya başvurdu. Konu Yargıtay'a taşındı. Emsal bir karara imza atan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, oybirliğiyle, bu tür mesajların hangi sıklıkla atıldığının araştırılması ve sonucuna göre cezai müeyyide uygulanması gerektiğine hükmetti.