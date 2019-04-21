İşe girildiğinde aylık kesilmez

Yüzde 45 vergi indiriminden dolayı 2.5 yıldır emekli maaşı almaktayım. Tekrar aktif olarak çalışmaya başlarsam bu maaşım kesilir mi? Adıma sigorta primi kesilmesinin faydası ya da zararı var mı? Metin AKARSU

Vergi indiriminden yararlanıp engelli aylığından faydalananların emekli olduktan sonra çalışmalarında herhangi bir sakınca yok. Bu şekilde çalışmaya başlarsanız emekli aylığınız kesilmez. Emekli olduktan sonra çalışırken adınıza aktif çalışan primi değil de Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenir. Ödenecek olan primin zararı değil faydası olur. Şöyle ki; çalışırken meslek hastalığına yakalanır veya iş kazası geçirirseniz iş kazasımeslek hastalığı sonrasında kalıcı araz kalırsa da ikinci bir emeklilik geliri bağlanabilir. Bu durumda hem emekli aylığı hem de geliri almaya devam edilir. Hatta bu durumda iken vefat edilirse de geride kalan hak sahiplerine her iki aylık/ gelir paylaştırılır.



YARGITAY YANINIZDA



Babam 1998 yılında tesisat dükkanı açmış ama Bağ-Kur'u 2001 yılında ödemeye başlamış. 1998'de dükkanı açtığına dair elimizde belge var. Geriye dönük prim yatırılabilir mi? Elif ATAŞ

Dükkan açmak ya da vergi mükellefi olmak yetmiyor. Bağ-Kur'a da gidip kayıt yaptırması gerekiyordu. Ancak bu konuda açılmış, kazanılmış davalar ve Yargıtay kararları da bulunuyor. Bir hukukçuya danışmanız yerinde olacaktır.



HİZMET TESPİT DAVASI AÇIN



Yeni işe başladığımda 9 ay süreyle sigorta primim ödenmedi. Acaba ben sigortasız çalıştığım bu sürenin tazminatını alabilir miyim? Halen aynı işyerinde çalışmaktayım.

İşyerinde halen çalışırken tazminat almanız mümkün değildir. İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde, kıdem tazminatının hesabında ilk işe giriş tarihiniz esas alınır. Bunun için de iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin tespit edilmesi ve giriş tarihinizin belirlenmesi gerekmektedir.





EMEKLİLER YETİM MAAŞI ALAMAZ



Emekli Sandığı'ndan emekliyim. Eşimden ayrılalı 10 sene oldu. Vefat eden annemden Bağ-Kur maaşı bağlanır mı? Nilgün CÜCÜGEN

Yetim maaşı almak için evli olmamak ve bir yerden maaş ödenmemesi ya da emekli olmamak isteniyor. Dolayısıyla ölen eşten maaş alınabiliyor ancak yetim maaşı alınamıyor.



MALULENDE AYLIK KESİLİR



Emekliliğime kısa bir süre kaldı. Bu arada malulen emeklilik imkanım da bulunuyor. Acaba malulen emeklilik ile erken mi emekli olayım, yoksa normal zamanı mı bekleyeyim?

Eğer malulen emekli olursanız, yeniden çalıştığınızda aylığınız kesilir. Ancak normal emekli olursanız, aylığınız kesilmez. Bunu göz önüne alarak kararı siz verin. Eğer emekli olduktan sonra çalışmak istiyorsanız, ikinci yol sizin için uygundur. Bundan sonra çalışmayacağınızı düşünüyorsanız, erken emekli olup maaşa hemen kavuşmak daha uygun. Ancak malulen emeklilik için bir rapor süreci de var, bunu unutmayın.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



03.05.1970 doğumluyum. 15.08.1988 SSK başlangıcım var. 1990'a kadar SSK'lı çalıştım. Daha sonra 15.08.1990'dan beri Emekli Sandığı'na bağlı çalışmaktayım. Askerlik borçlanmamı 2000'de yerine getirdim. Yıldıray DEMİR

Her ne kadar SSK hizmetiniz olsa da artık emekliliğiniz memuriyete göre hesaplanacak. Buna göre de 25 yıl ve 52 yaş şartlarınız bulunuyor.



1980 doğumluyum, 1996'da stajyerlik yaptım, sigorta başlangıcım var. 2007'de engelli personel olarak çalışmaya başladım. Halen çalışıyorum. Özge TEKTAŞ

Staj emeklilik hesabında kullanılamıyor. 2007 girişinize göre de 58 yaş ve 7000 gün prim gerekiyor. Engellilik oranınız yüzde 40 ve üzeri ise vergi indirimi almak kaydıyla derecesine göre erken emekli olabilirsiniz. Yüzde 40 olursa, 20 yıl 440 gün gerekir.



27.11.1972 doğumluyum. 1990 sigorta girişliyim. 8400 gün primim var. Açık kalp ameliyatı oldum, emekli olma hakkım varmış. Malulen mi yoksa vergi indiriminden mi emekli olmam ideal. Ersel GEGEROLU

Sonradan çıkan rahatsızlıklarda yüzde 60 oranıyla malulen emeklilik imkanı oluyor. Önceden olan engellilikte ise vergi indirimi alınması şartıyla yüzde 40 oranı ile belli süre ve prim şartıyla emekli olunuyor. Rahatsızlığınız sonradan çıktığı için malulen emeklilik için başvurabilirsiniz.



1975 doğumluyum. 1994'ten SSK girişim ve 7260 günüm var. İşsizlik maaşı alıyorum. Sağlık durumumdan dolayı nasıl emekli olabilirim?

Murat KESER

Malulen emeklilik için SGK'ya başvurduktan sonra, sevk edildiğiniz hastaneden en az yüzde 60 iş göremezlik raporu almanız ve bunun SGK tarafından onaylanması lazım.





SİZDEN GELENLER - ekonomi@takvim.com.tr