Dolar ne kadar? Dolar/TL 18 Nisan'da 5.85 seviyesini aşarken, TL'nin ay başından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 5'i aştı. Haftanın son işlem gününde, dolar en düşük 5.7880 lira ve en yüksek 5.8347 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5170 lira ve en yüksek 6.5664 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında işlem gördü. Peki, euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Nisan güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,8058

Satış: 5,8132

EURO

Alış: 6,5328

Satış: 6,5531

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,92, dolar yüzde 0,71, avro yüzde 0,18 değer kazandı, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise yüzde 0,67 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 98.661,99, en düşük 95.191,67 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,92 artışla 96.861,42 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,67 azalışla 238,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,69 değer kaybıyla 1.592,00 lira oldu. Geçen hafta 392,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 389,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,71 değer kazanarak 5,8080 liraya, avro da yüzde 0,18 artarak 6,5400 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.