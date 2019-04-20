Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam ediyor. Karadeniz ve Akdeniz'in ardından MTA'nın Oruç Reis gemisi Marmara'da gaz ve petrol keşfine çıktı. Oruç Reis'in yaklaşık 100 gün Marmara Denizi'nde sismik veri toplayacağı öğrenildi.

Millî enerji hedefleri doğrultusunda TPAO ile Maden Tetkik Arama (MTA) kurumu arasında daha önce Sismik Veri Toplama protokolü imzalanmıştı. Bu protokol kapsamında Marmara Denizi'ndeki petrol ve doğalgaz potansiyelinin ortaya çıkartılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmıştı. Çalışmalar nisan ayı içerisinde başladı. Güney Marmara 3B Sismik Veri Toplama Projesi adı verilen proje kapsamında MTA'ya ait Oruç Reis gemisi hava muhalefeti ve teknik arızalar hariç yaklaşık 100 gün sismik veri toplayacak.

DENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN TOPLANTI

Söz konusu çalışmalar kapsamında Oruç Reis gemisinin güvenli bir şekilde görevini sürdürmesi için denizcilikle ilgili kurum ve kuruluşlar bilgilendirildi. Bu doğrultuda teknik bir çalışma programlandı. 3 Nisan'da yapılacak toplantıda bölgeyi kullanan denizcilere gerekli bilgilendirmenin yapılması için çeşitli kararlar alındığı öğrenildi. Çalışmaların gemilerin seyrini tehlikeye düşürmemesi için Marmara Denizi'nde geçici iki yönlü tavsiye rota oluşturuldu. Belirlenen rotaların tüm gemilere ulaştırılması için acentelere bildirim yapıldı.

SON TEKNOLOJİYE SAHİP

İki ve üç boyutlu sismik çalışma yapabilen Oruç Reis Gemisi, petrol ve doğalgaz araştırmalarının yanı sıra kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip alanlarda da kullanılabiliyor. Ayrıca Oruç Reis ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor. Modern uzaktan kumandalı su altı aracı ile 1.500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor.