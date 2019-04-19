Altın fiyatları son dakika! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 19 Nisan Cuma

Altın fiyatları ne kadar? Yatırım aracı olarak Türkiye'de en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 1,58 yükselişle 238,20 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artışla 238 bin 700 lira oldu. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Nisan güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

238,18

238,38

ÇEYREK ALTIN FİYATI

381,09

389,75

YARIM ALTIN FİYATI

759,79

779,50

TAM ALTIN FİYATI

1.524,8255

1.554,6404

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.275,63

1.276,03

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.578,00

1.602,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.524,35

1.554,22

ATA ALTIN FİYATI

1.571,98

1.611,44

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

135,76

135,88

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

173,87

174,02

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

217,22

217,40