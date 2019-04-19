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  • Son Güncelleme: 19.04.2019 09:41

Altın fiyatları son dakika! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 19 Nisan Cuma

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artarak 238 bin 700 liraya yükseldi. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte internet üzerinde sıklıkla aranılmaya başlanan altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Nisan güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Yatırım aracı olarak Türkiye'de en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 1,58 yükselişle 238,20 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artışla 238 bin 700 lira oldu. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Nisan güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
238,18
238,38

ÇEYREK ALTIN FİYATI
381,09
389,75

YARIM ALTIN FİYATI
759,79
779,50

TAM ALTIN FİYATI
1.524,8255
1.554,6404

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.275,63
1.276,03

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.578,00
1.602,00

ZİYNET ALTINI FİYATI
1.524,35
1.554,22

ATA ALTIN FİYATI
1.571,98
1.611,44

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
135,76
135,88

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
173,87
174,02

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
217,22
217,40

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