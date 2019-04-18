Altın fiyatları artışa geçti. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 azalışla 234,50 liradan tamamladı. Gram altın yeni güne 235,8 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Nisan güncel altın fiyatları.. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.274,48 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,83 azalışla 235 bin 800 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7387 lira, satışta 5,7617 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7851 lira, satışta 5,8083 lira olarak belirlemişti.

KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 238,5 lira

Çeyrek Altın: 389 lira

Cumhuriyet altını: 1.587 lira

ALTININ KİLOGRAM FİYATI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.274,48 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,83 azalışla 235 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7387 lira, satışta 5,7617 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7851 lira, satışta 5,8083 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,97'den, bileşik getirisi de yüzde 22,07'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1302, sterlin/dolar paritesi 1,3044, dolar/yen paritesi de 111,98 düzeyinde seyrediyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN NEDİR?

Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Belki aklınızda hemen düğünler veya büyük annelerimizin yastık altında sakladığı çil çil altınlar canlanıyor olabilir. Ama bunlar sadece gözümüzle gördüğümüz olaylardır. Oysaki uçakların camlarından, astronotların kıyafetlerine kadar birçok alanda altın kullanılmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir ve uyguladıkları politikaların gücünün bir kısmı sahip oldukları rezervlerden gelmektedir. Bir yatırımcı için de güvenilir bir limandır. Kısaca altın birçok alanda kullanılmaktadır ve vazgeçilemez bir metaldir.

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.