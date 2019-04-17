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'nin eski eşi 'den Havalimanı'na övgü

Övgünün merkezi
Havacılığın yeni merkezi İstanbul Havalimanı'na yabancılar da hayran kaldı. Sahne adı Lost Frequencies olan ünlü Belçikalı DJ Felix De Laet, Havalimanı'na övgü yağdırdı. İstanbul'a sahne almak için gelen Laet, hesabından, "Gelmiş geçmiş en iyi havaalanı" yorumu yaptı. Sanatçı 'nin eski eşi 'li gazeteci Benjamin Harvey de sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı'nı öve öve biteremedi. Harvey, 'na 10 üzerinden 9 verdiğini yazarak, check-in, pasaport kontrol ve güvenlik geçişinin 15 dakikadan az sürdüğünü belirtti. Ancak yatırım düşmanları Harvey'in övgülerini eleştirdi. ABD'li gazeteci ise eleştirilere yeni övgülerle cevap verip, olumsuzları hesabından sildi.
İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı.



Hande Ataizi'nin eski eşi , İstanbul Havalimanı'nın fotoğraflarını paylaştı, özelliklerini övdü. Gazeteci Harvey, ulaşımın kolay olduğunu da yazdı.

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