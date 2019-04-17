Havacılığın yeni merkezi İstanbul Havalimanı'na yabancılar da hayran kaldı. Sahne adı Lost Frequencies olan ünlü Belçikalı DJ Felix De Laet, İstanbul Havalimanı'na övgü yağdırdı. İstanbul'a sahne almak için gelen Laet, sosyal medya hesabından, "Gelmiş geçmiş en iyi havaalanı" yorumu yaptı. Sanatçı Hande Ataizi'nin eski eşi ABD'li gazeteci Benjamin Harvey de sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı'nı öve öve biteremedi. Harvey, İstanbul Havalimanı'na 10 üzerinden 9 verdiğini yazarak, check-in, pasaport kontrol ve güvenlik geçişinin 15 dakikadan az sürdüğünü belirtti. Ancak yatırım düşmanları Harvey'in övgülerini eleştirdi. ABD'li gazeteci ise eleştirilere yeni övgülerle cevap verip, olumsuzları hesabından sildi.
İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı.
Hande Ataizi'nin eski eşi Benjamin Harvey, İstanbul Havalimanı'nın fotoğraflarını paylaştı, özelliklerini övdü. Gazeteci Harvey, ulaşımın kolay olduğunu da yazdı.
İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı.
Hande Ataizi'nin eski eşi Benjamin Harvey, İstanbul Havalimanı'nın fotoğraflarını paylaştı, özelliklerini övdü. Gazeteci Harvey, ulaşımın kolay olduğunu da yazdı.
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