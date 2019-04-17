Altın fiyatları... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 240 bin 200 lira oldu. Dün kapanışta, 238,20 liradan alınan 24 ayar külçe altın gramı 238,40 liradan, 217 liradan alınan 22 ayar bilezik gramı 221 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Nisan güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

238,56

238,75

ÇEYREK ALTIN FİYATI

381,69

390,36

YARIM ALTIN FİYATI

760,99

780,73

TAM ALTIN FİYATI

1.574,46

1.613,98

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.276,63

1.276,80

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.588,00

1.604,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.526,75

1.556,68

ATA ALTIN FİYATI

1.574,46

1.613,98

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

135,98

136,09

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

174,15

174,29

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

217,56

217,74