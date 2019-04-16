AP'den önemli karar: 2022'de yeni araçlara zorunlu olacak Avrupa Parlamentosu'ndan üye ülkeleri çok yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme geçti. Parlamento Mayıs 2022'den itibaren yeni araçlara zorunlu hız sınırlama sistemi konulmasını içeren düzenlemeye onay verdi. Uygulama kapsamında araçlara, trafik kazalarının daha ayrıntılı ve kolay incelenmesi için sürüş verilerinin kaydedileceği kara kutular da yerleştirilecek.

Avrupa Parlamentosu, Mayıs 2022'den itibaren yeni otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemi getirecek düzenlemeyi onayladı. 30 KARŞI 578 OY

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, araçlarda yeni güvenlik teknolojileri kullanımını zorunlu hale getirecek yeni kuralları 30'a karşı 578 oyla kabul etti. YENİ ARAÇLARDA ZORUNLU OLACAK

Düzenlemeye göre, AB üyesi ülkelerde Mayıs 2022'den itibaren otomobil, kamyon ve otobüs gibi yeni araçlarda, otomatik hız sınırlama sistemi, acil fren sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk tespit sistemi ve kameralı park sensörü gibi sürüş güvenlik teknolojilerinin kullanılması zorunlu olacak. TÜM MANŞETLER