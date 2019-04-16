AP'den önemli karar: 2022'de yeni araçlara zorunlu olacak

Avrupa Parlamentosu, Mayıs 2022'den itibaren yeni otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemi getirecek düzenlemeyi onayladı.
30 KARŞI 578 OY
Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, araçlarda yeni güvenlik teknolojileri kullanımını zorunlu hale getirecek yeni kuralları 30'a karşı 578 oyla kabul etti.
YENİ ARAÇLARDA ZORUNLU OLACAK
Düzenlemeye göre, AB üyesi ülkelerde Mayıs 2022'den itibaren otomobil, kamyon ve otobüs gibi yeni araçlarda, otomatik hız sınırlama sistemi, acil fren sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk tespit sistemi ve kameralı park sensörü gibi sürüş güvenlik teknolojilerinin kullanılması zorunlu olacak.
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