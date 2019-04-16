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  • 16.04.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 09:47

son dakika! , gram, çeyrek, tam 16 Nisan Salı

düşüşe geçti. Son zamanlarda yukarı yönlü seyir izleyen altın, ard arda dört işlem gününde geriledi. Düğün sezonunun açılması ile birlikte takı olarak kullanılan altının güncel fiyatı merak ediliyor. Peki, , , ve tam oldu?

son dönemde beklentilerin üzerinde gelen ekonomik veriler ve Washington ve Beijing'in gümrük vergisi anlaşmazlığında çözüme yönelik ilerleme kaydettiği işaretlerinin risk iştahını artırmasıyla ard arda dört işlem gününde geriledi. , , ve tam İşte 16 Nisan ...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI
240,04
240,24

ÇEYREK ALTIN FİYATI
384,07
392,80

YARIM ALTIN FİYATI
765,74
785,60

TAM ALTIN FİYATI
1.584,29
1.624,05

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.285,50
1.285,70

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.590,00
1.614,00

ZİYNET ALTINI FİYATI
1.536,28
1.566,39

ATA ALTIN FİYATI
1.584,29
1.624,05

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
136,83
136,94

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
175,23
175,38

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
218,92
219,10

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