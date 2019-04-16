Altın fiyatları son dönemde beklentilerin üzerinde gelen ekonomik veriler ve Washington ve Beijing'in gümrük vergisi anlaşmazlığında çözüme yönelik ilerleme kaydettiği işaretlerinin risk iştahını artırmasıyla ard arda dört işlem gününde geriledi. 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Nisan canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

240,04

240,24

ÇEYREK ALTIN FİYATI

384,07

392,80

YARIM ALTIN FİYATI

765,74

785,60

TAM ALTIN FİYATI

1.584,29

1.624,05

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.285,50

1.285,70

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.590,00

1.614,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.536,28

1.566,39

ATA ALTIN FİYATI

1.584,29

1.624,05

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

136,83

136,94

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

175,23

175,38

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

218,92

219,10