İhracat için seferberlik

EGE İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birlik kanalıyla Çin'e yapılan ihracatı 300 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarma hedefiyle özel bir ekip kurduklarını söyledi. Türkiye'nin Çin'e 3 milyar dolar ihracat yaptığını anlatan Eskinazi, "Doğaltaş, zeytinyağı, kuru üzüm, kuru incir, hububat, bakliyat, meyve-sebze, tütün sektörlerimizin ihracatı artırma potansiyeli yüksek" dedi.
- Ekonomi
- 15.04.2019
- Gazete
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