Bugünkü
Takvim

i seferberlik

İhracat için seferberlik
EGE çı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birlik kanalıyla 'e yapılan ihracatı 300 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarma hedefiyle özel bir ekip kurduklarını söyledi. 'nin Çin'e 3 milyar dolar ihracat yaptığını anlatan Eskinazi, "Doğaltaş, zeytinyağı, kuru üzüm, kuru incir, hububat, bakliyat, meyve-sebze, tütün sektörlerimizin ihracatı artırma potansiyeli yüksek" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleriİhracat için seferberlik
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri