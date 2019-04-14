Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından verilen işsizlik maaşı, işten çıkarılan sigortalılara verilmektedir. İşsizlik maaşı alabilmek için İŞKUR'a başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular, başvuru yapılan ayın sonuna kadar sonuca varır. İşsizlik maaşı almaya hak kazanan her ayın beşinde maaşlarını alabilirler. Peki, işsizlik maaşı alma şartları neler? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartlara uygun olmak gerekir. Şartlara geçmeden önce işsizlik maaşı alabilmek için şartları taşısanız bile işten ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapmanız gerektiğini belirtmekte fayda var. Başvurular İŞKUR büroları üzerinden yapıldığı gibi elektronik ortam üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

İşte şartlar...

- İşten çıkarılmış olmak (Kusur unsuru olmamalı)

- İşten ayrılmadan öncesi son 4 ayda (120) gün eksiksiz prim gününe sahip olmak

- Son 3 yıl içinde 600 günlük sigorta priminin ödenmiş olması (600 gün sigortalı çalıştıysanız priminiz de yatmıştır.

2019 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösterse de belirli bir tavan ve taban fiyatı vardır. 2019 yılı işsizlik maaşı en düşük 1.015, en yüksek 2.030 liradır.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı almak için başvuru yapacak olan vatandaşlar, işsizlik maaşı hesaplamanın nasıl yapıldığını merak ediyor. İşsizlik maaşı işsiz kalmadan önceki son 4 aydaki ortalama brüt ücretin yüzde 40'ı olarak hesaplanmaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik maaşı kişiden kişiye değişiyor. İşçinin sigorta prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi etkenler alınacak işsizlik maaşının miktarını ve süresini etkiliyor.

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ ŞARTLARDA KESİLİR?

İşsizlik maaşı bazı durumlarda kesilebiliyor. Öte yandan aranan şartları yerine getirmeyenler yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte İŞKUR'a ödemek zorundadır. Peki, işsizlik maaşı nasıl kesilir? İşte işsizlik maaşının kesilmesi için etken olan durumlar;

- Mahkeme kararı ile işe iade edilmesi hali

- Emekli maaşı bağlanması

- Yeni bir işe başlama

- Sağlık kuruluşundan raporlu olunması

- İkamet adresinde değişiklik

- Askerlik durumu

Yukarıdaki durumları yaşayanların 15 gün içerisinde İŞKUR'a bildirmesi gerekiyor. Aksi taktirde fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte İŞKUR'a ödemek zorunda kalacaklar.