Altın fiyatları ne kadar oldu? Atın piyasasında, en düşük 240 bin lira, en yüksek 241 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 241 bin liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı cuma gününün yüzde 0,13 artışla 240,20 liradan tamamladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Nisan güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

239,21

239,41

ÇEYREK ALTIN FİYATI

382,73

391,43

YARIM ALTIN FİYATI

763,07

782,85

TAM ALTIN FİYATI

1.583,45

1.624,03

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.290,23

1.290,63

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.582,00

1.602,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.530,92

1.560,92

ATA ALTIN FİYATI

1.578,77

1.618,38

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

136,35

136,46

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

174,62

174,77

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

218,16

218,34

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 241 bin liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 240 bin lira, en yüksek 241 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 241 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 89 milyon 236 bin 223,10 lira, işlem miktarı ise 373,92 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 92 milyon 774 bin 581,93 lira oldu.