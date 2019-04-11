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  • 11.04.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 09:56

son dakika! Kapalıçarşı'da , çeyrek, tam 11 Nisan

dün hafif geriledi ancak şu dakikalarda iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte altın fiyatları daha da çok aranmaya başlandı. Peki, Kapalıçarşı'da , , ve tam oldu? İşte 11 Nisan güncel altın fiyatları...

Avrupa (ECB) ve ABD Merkez bankalarının(Fed) para politikasını gevşetmeye yönelik açıklamalarının yatırımcıların ekonomik yavaşlama endişelerini kuvvetlendirmesi ve küresel tahvil getirilerini ve doları baskı altında tutmasının ardından, altın hafif gerilese de dün gördüğü iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Kapalıçarşı'da , , ve tam ne kadar oldu? İşte 11 Nisan ...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
238,94
239,27

ÇEYREK ALTIN FİYATI
382,31
391,20

YARIM ALTIN FİYATI
762,22
782,40

TAM ALTIN FİYATI
1.577,01
1.617,44

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.306,35
1.306,53

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.580,00
1.603,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
136,20
136,38

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
174,43
174,66

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
217,91
218,21

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