Avrupa (ECB) ve ABD Merkez bankalarının(Fed) para politikasını gevşetmeye yönelik açıklamalarının yatırımcıların ekonomik yavaşlama endişelerini kuvvetlendirmesi ve küresel tahvil getirilerini ve doları baskı altında tutmasının ardından, altın hafif gerilese de dün gördüğü iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Nisan canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

238,94

239,27

ÇEYREK ALTIN FİYATI

382,31

391,20

YARIM ALTIN FİYATI

762,22

782,40

TAM ALTIN FİYATI

1.577,01

1.617,44

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.306,35

1.306,53

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.580,00

1.603,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

136,20

136,38

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

174,43

174,66

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

217,91

218,21