Meslek liselilere teşvik sürecek

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nca bugüne kadar verilen destek miktarı 603 milyon 537 bin 408 liraya ulaştı. Öte yandan özel okul öğrencilerine verilen destek de bu yıl devam ettirilecek.
- Ekonomi
- 10.04.2019
- Gazete
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