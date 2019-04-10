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Meslek liselilere teşvik sürecek

Meslek liselilere teşvik sürecek
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için 'nca bugüne kadar verilen destek miktarı 603 milyon 537 bin 408 liraya ulaştı. Öte yandan özel okul öğrencilerine verilen destek de bu yıl devam ettirilecek.

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