Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasalar tarafından uzun süredir merakla beklenen Yeni Reform Paketi'ni açıkladı. Albayrak, finansal sektörden vergilendirmeye, yargı reformundan sürdürülebilir büyüme ve istihdama birçok konuda projeleri sıraladı.



İşte Bakan Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

Ekonomi politikalarımız açısından önemli bir gündem için bugün buradayız. Sözlerimin hemen başında birazdan açıklayacağımız paketin milletimiz, ülkemiz, iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum.

2019 YILINDA HAYATA GEÇİRMEYİ TAAHHÜT ETTİĞİMİZ ADIMLARI PAYLAŞACAĞIZ

Göreve geldiğimiz ilk günden beri ortaya koyacağımız ekonomik vizyonu, izleyeceğimiz politikaları, şeffaf bir şekilde açıklayacağımızı söyledik. Ağustos ayında yeni ekonomi yaklaşımımızı paylaştık. Ekonomimizi tüm sınamalardan etkilenmeden çıkacak güçlü temeller üzerine inşa edeceğimizi ifade ettik. Eylül ayında orta vadeli programı yeni ekonomi programı ile kamuoyuyla paylaştık. Ortaya konulan hedeflere ulaşmak için reform programını hayata geçireceğimizi ilan etmiştik. Bugün reformların ilanı için buradayız. 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz adımları paylaşacağız. 2020 yılında önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi düşündüğümüz adımları seneye anlatacağız.

CUMHUR İTTİFAKI GÜÇLÜ BİR GÜVENOYU ALMIŞTIR

Türkiye bir kez daha seçim dönemini geride bıraktı. Adeta demokrasi şöleni olarak başarını bir şekilde çıktı. Cumhur İttifakı vatandaşlarımızdan güçlü bir güvenoyu almıştır. 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem vardır.



İLK ALAN BANKACILIK

Reform alanlarımızın başında finansal sektör geliyor. İlk alan bankacılık. Reel sektörü finanse etmeye devam etmesini temin etmek en önemli önceliklerinden biridir demiştik. Tahsili gecikmiş kredilerin oranı yüzde 4,2 düzeyinde. Tahsili gecikmiş alacakları bankacılık sektörü için bir risk oluşturmuyor. Sektörün daha dirençli hale gelmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda bir dizi önlemi alıyoruz.

KAMU BANKALARININ SERMAYELERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Kamu bankalarının sermayesinin güçlendirilmesi için 28 milyar TL'lik DİBS kamu bankalarına verilecek. Bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek. Özel bakalarımız yeniden sermaye planlarını yürütüyorlar. İhtiyaç halinde bu sermayelendirmeyi yapacaklar. Ulusal veri merkezini de kuracağız. Bir diğer adım aktif kalitesinin artırılması. Bankalar Birliği öncülüğünde kamunun olmadığı bir yapıda enerji ve inşaat gibi önem teşkil eden sektörlerde enerji girişim fonu ve gayrimenkul fonu oluşturulması var.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ ÖNEMLİ REFORMALARDAN BİRİSİ

Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birisi. Daha sürdürülebilir emeklilik sistemi vatandaşa fayda sağlayacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle tasarruflar artırılarak dış müdahalelere karşı ekonomi güçlü hale gelecek.



KIDEM TAZMİNATI REFORMUNU HAYATA GEÇİRECEĞİZ

BES ve kıdem tazminatının yapılandırılması tüm paydaşların katılımıyla kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz. Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu planlanıyor. Yeni yapıyla birlikte 5 yılda sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz.





SİGORTALANMAYAN SEKTÖRLER SİGORTALANACAK

Sigortacılık denetleme ve düzenleme kurumu hayata geçirilecek. Sigortalanmayan sektörlerin sigortalanmasına imkan sağlayacağız.

ULUSAL KREDİ DERECELENDİRME ŞİRKETİ KURULMASI İŞLEMİ BU YIL TAMAMLANACAK

BDDK koordinasyonunda mali şeffaflığın artırılması için gerekli tedbirleri de hayata geçirecekler. Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulması işlemini bu yıl içinde tamamlayacağız.

TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİ

Bir diğer adım enfasyon konusu. Enflasyondaki en önemli sorunların başında gıda geliyor. Bu konuda en önemli adımımız tarımda milli birlik projesi olacak. Mayıs ayında tüm kamuoyu ile paylaşılacak. Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak. Mevsimsel dalgalanmada enflasyonla mücadelede önemli yer tutan taze sebze meyvede Sera AŞ kurulacak. İlk etapta 2 bin hektar sera inşa edilecek. Hal yasası ve gıda regülasyonuyla üretici ve kooperatiflerin hal içindeki payı artırılacak.

TASARRUF ADIMLARI DEVAM EDECEK

Diğer adım bütçe disiplini. Sıkı maliye politikası en temel politikaların başında geliyor. Bütçeyle ilgili spekülasyonlara karşı güçlü tablonun farkında olmalarını arz ediyoruz. Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımları devam edecek.