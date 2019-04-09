Noterlerin nöbet mesaisi yoğun geçti

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi. Bu kapsamda 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri saat 09.00-17.00 arasında İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde ise birer noter ilk nöbetleri için mesai yaptı. İlk hafta sonu nöbetinde noterliklerde toplam 6 bin 450 işlem gerçekleştirildi.
- Ekonomi
- 09.04.2019
- Gazete
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