Noterlerin nöbet mesaisi yoğun geçti

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi. Bu kapsamda 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri saat 09.00-17.00 arasında İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde ise birer noter ilk nöbetleri için mesai yaptı. İlk hafta sonu nöbetinde noterliklerde toplam 6 bin 450 işlem gerçekleştirildi.