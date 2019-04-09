Göbeklitepe i'çin' geliyorlar

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'ye, yapılan tanıtımlar sayesinde Çinliler'in ilgisi artıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, şu anda Çin'in en büyük iki televizyon kanalının tarihi ören yerinde çekimler yaptığını belirterek, "Hong Kong'un dünya çapında gezi programları çeken kanalı TVB ekibi, ören yerinde çekim için araştırma çalışması yapıyor.
Göbeklitepe'de çıkarılan eserlerin yer aldığı Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde ise Çin Devlet Televizyonu (CCTV) çekim yapıyor"dedi.
Göbeklitepe'de çıkarılan eserlerin yer aldığı Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde ise Çin Devlet Televizyonu (CCTV) çekim yapıyor"dedi.
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