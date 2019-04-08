Türkiye’nin en etkin 50 CFO’su açıklandı!

CFO'lar artık finans koltuklarında kalmayıp ofislerinin dışına çıkarak operasyonel sorumluluklar da üstleniyorlar. Bu da onları CEO pozisyonları için mükemmel adaylar haline getiriyor. CEO'luğa geçişi sağlayan CFO'lar, halihazırdaki yetkin finansal yetkinliklerini, operasyonel yönetim güçleriyle birlikte güçlendirerek bu pozisyon için en ideal yetenek setini tamamlamayı başaranlar olacaktır. CFO'luktan CEO'luğa kariyer yolunun bu açıdan çok daha netleştiğini söyleyebiliriz.

Bu noktadan hareketle, şirketlerde yetki ve sorumlulukları her geçen gün artan CFO'ların önemini vurgulamak amacıyla, 2015 yılında Fortune Türkiye & DataExpert iş birliğinde başlatılan, bu yıl dördüncüsü gerçekleşen "En Etkin 50 CFO" araştırmasının sonuçları 1 Nisan'da açıklandı. En Etkin 50 CFO ödül töreni, 18 Nisan Perşembe günü Hilton İstanbul Bomonti'de düzenlenecek CFO Summit 2019'da gerçekleşecek. Zirve, finans liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Araştırma verilerine göre:

SIRALAMALAR HER YIL DEĞİŞİYOR

Enerji, FMCG , otomotiv, teknoloji, savunma sanayi, inşaat ve perakende gibi birçok sektörden şirketle listelerimize giren yöneticilerin % 67'si her yıl değişmekte. 4 yıldır üst üste Türkiye'nin En Etkin 50 CFO listelerine giren tepe yöneticiler listenin %6'sını oluştururken, 3 yıldır üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı %10, 2 yıl üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı ise % 6.

KARİYER MERDİVENİNDE SON BASAMAK : EN ETKİN 50

Makroekonomik dengeler şirket yönetimini gittikçe zorlaştırırken etkin CFO'ların kariyer yükselişlerinin devam ettiği görülüyor. Son üç yılda En Etkin 50 listelerine giren CFO'ların %9'u terfi almış bulunmakta. 2016 yılında listeye girenlerin %12'si, 2017 yılında listeye girenlerin %8'i ve 2018 yılında listeye girenlerin %2'si terfi alıp CEO ve benzeri pozisyonları sürdürmekte. Yine son 3 yılda listeye giren CFO'ların %2'si ise kendi şirketini kurmuş durumda. Renault MAIS, ASAŞ, IGA Havalimanı İşletmesi, TAB Gıda, P&G, Anadolu Efes, OMSAN gibi birçok büyük şirket CFO pozisyonlarındaki yöneticileri dümenin başına geçirerek kaptan tayin etmiş bulunmakta.







Data Expert Kurucu Genel Müdür – Hasan Altunkaya

Üst düzey yönetici araştırma şirketi DataExpert Kurucu Ortağı Hasan Altunkaya bu konuda özellikle geçmekte olduğumuz zorlu dönemde borç yapılandırması, uluslarası piyasalardan kaynak bulunması, şirket birleşmeleri ve satın almaları gibi konularda CFO'ların kabiliyetine fazlasıyla ihtiyaç duyulmakla birlikte organizasyonların liderliğinin bir parçası olarak; CFO'ların yönetişim, uyumluluk & kontrol ve iş etiğine ilişkin geleneksel yönetim sorumluluklarını yerine getirerek "iş ortaklığı" kapasitesinde stratejik ve operasyonel karar verme desteklerini arttırmaları beklendiği yorumunu yapıyor.

Altunkaya: "Yüzleri geleceğe dönük organizasyonlarda, CFO ve F&A işlevi, işlemsel ve maliyet verimliliği odağından ziyade, artan bir şekilde katma değer sağlayan stratejik odağa doğru ilerlemektedir. Günümüz CFO'ları ise bu eğilimin farkında olarak yetenek setlerini bu doğrultuda geliştirmek için çaba sarf etmekte. Halka açılma, satış, satın alma ve birleşme, global piyasalarda borçlanma senaryolarında üstlendikleri kritik sorumluluklar CFO'ların stratejik konularda daha fazla söz sahibi olma iddialarını güçlendiriyor."



TÜRKİYE'NİN EN ETKİN 50 CFO'SU

*(Sıralamalar alfabetik olarak sunulmuştur.)

1 Ahmet Ashaboğlu Koç Holding 2 Ahmet Özbaş Sarten Ambalaj 3 Ali Öztayıncı Gürmen Grup Şirketleri 4 Alp Dayı Vestel Şirketler Grubu 5 Asım Gün Acıbadem Sağlık Grubu 6 Ayşe İlik Mondi Tire Kutsan 7 Baran Çelik Oyak Holding 8 Barış Kökoğlu Borusan Holding 9 Barış Oran Sabancı Holding 10 Bülent Pehlivan BSH Türkiye 11 Cafer Sadık Abalıoğlu Abalıoğlu Holding 12 Cengiz Belgin Toyota Otomoiv 13 Cenker Uçan Ülker Bisküvi 14 Deniz Alkan PepsiCo Türkiye 15 Didem Kaman Opet 16 Doğan Korkmaz Tüpraş 17 Erdal Çoban IC-İçtaş İnşaat 18 Esra Tokbaş Beymen Mağazacılık 19 Dr. Evren Öztürk Yıldırım Holding 20 Ezgi Gülseren Balcı Pfizer 21 Görkem Elverici Şişecam Topluluğu 22 Gülbin Uzuner Bekit Akfen Holding 23 Haluk Alperat Kale Grubu 24 Haluk Dortluoğlu BİM 25 Hikmet Altan Yaşar Holding 26 Kerim Kemahlı Nurol Holding 27 Korhan Öz Hepsiburada.com 28 Marc Seiler Nestlé Türkiye 29 Mazlum Yıldırım LC Waikiki 30 Mehmet Kerem Eser Global Yatırım Holding 31 Doç. Dr. Murat Şeker THY 32 Mustafa Darman Abdi İbrahim 33 N. Murat Saraç Gürsoy Yatırım Holding 34 N. Orhun Köstem Anadolu Efes Grup 35 Neval Korucu Alpagut Domino's Pizza 36 Nuri Özkaya Eti Gıda Grubu 37 Okan Turan Aselsan 38 Onur Çevikel Anadolu Grubu 39 Osman Yılmaz Turkcell 40 Özgür Tokgöz Altun Vodafone Türkiye 41 Özlem Yeşildere Koton 42 Polat Şen Arçelik 43 Sabri Tütüncü Kibar Holding 44 Sacit Basmacı Eczacıbaşı Holding 45 Sascha Bibert Enerjisa 46 Serhan Ulga Petrol Ofisi 47 Sinem Çilligöl Bilkent Holding&Tepe İnşaat 48 Teymur Abasguliyev SOCAR Türkiye 49 Tuba Yılmaz Mavi 50 Volkan Özkan Kordsa Global







