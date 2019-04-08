Türkiye’nin en etkin 50 CFO’su açıklandı!

CFO'lar artık finans koltuklarında kalmayıp ofislerinin dışına çıkarak operasyonel sorumluluklar da üstleniyorlar. Bu da onları CEO pozisyonları için mükemmel adaylar haline getiriyor. CEO'luğa geçişi sağlayan CFO'lar, halihazırdaki yetkin finansal yetkinliklerini, operasyonel yönetim güçleriyle birlikte güçlendirerek bu pozisyon için en ideal yetenek setini tamamlamayı başaranlar olacaktır. CFO'luktan CEO'luğa kariyer yolunun bu açıdan çok daha netleştiğini söyleyebiliriz.
Bu noktadan hareketle, şirketlerde yetki ve sorumlulukları her geçen gün artan CFO'ların önemini vurgulamak amacıyla, 2015 yılında Fortune Türkiye & DataExpert iş birliğinde başlatılan, bu yıl dördüncüsü gerçekleşen "En Etkin 50 CFO" araştırmasının sonuçları 1 Nisan'da açıklandı. En Etkin 50 CFO ödül töreni, 18 Nisan Perşembe günü Hilton İstanbul Bomonti'de düzenlenecek CFO Summit 2019'da gerçekleşecek. Zirve, finans liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak.
Araştırma verilerine göre:
SIRALAMALAR HER YIL DEĞİŞİYOR
Enerji, FMCG , otomotiv, teknoloji, savunma sanayi, inşaat ve perakende gibi birçok sektörden şirketle listelerimize giren yöneticilerin % 67'si her yıl değişmekte. 4 yıldır üst üste Türkiye'nin En Etkin 50 CFO listelerine giren tepe yöneticiler listenin %6'sını oluştururken, 3 yıldır üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı %10, 2 yıl üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı ise % 6.
KARİYER MERDİVENİNDE SON BASAMAK : EN ETKİN 50
Makroekonomik dengeler şirket yönetimini gittikçe zorlaştırırken etkin CFO'ların kariyer yükselişlerinin devam ettiği görülüyor. Son üç yılda En Etkin 50 listelerine giren CFO'ların %9'u terfi almış bulunmakta. 2016 yılında listeye girenlerin %12'si, 2017 yılında listeye girenlerin %8'i ve 2018 yılında listeye girenlerin %2'si terfi alıp CEO ve benzeri pozisyonları sürdürmekte. Yine son 3 yılda listeye giren CFO'ların %2'si ise kendi şirketini kurmuş durumda. Renault MAIS, ASAŞ, IGA Havalimanı İşletmesi, TAB Gıda, P&G, Anadolu Efes, OMSAN gibi birçok büyük şirket CFO pozisyonlarındaki yöneticileri dümenin başına geçirerek kaptan tayin etmiş bulunmakta.
Data Expert Kurucu Genel Müdür – Hasan Altunkaya
Üst düzey yönetici araştırma şirketi DataExpert Kurucu Ortağı Hasan Altunkaya bu konuda özellikle geçmekte olduğumuz zorlu dönemde borç yapılandırması, uluslarası piyasalardan kaynak bulunması, şirket birleşmeleri ve satın almaları gibi konularda CFO'ların kabiliyetine fazlasıyla ihtiyaç duyulmakla birlikte organizasyonların liderliğinin bir parçası olarak; CFO'ların yönetişim, uyumluluk & kontrol ve iş etiğine ilişkin geleneksel yönetim sorumluluklarını yerine getirerek "iş ortaklığı" kapasitesinde stratejik ve operasyonel karar verme desteklerini arttırmaları beklendiği yorumunu yapıyor.
Altunkaya: "Yüzleri geleceğe dönük organizasyonlarda, CFO ve F&A işlevi, işlemsel ve maliyet verimliliği odağından ziyade, artan bir şekilde katma değer sağlayan stratejik odağa doğru ilerlemektedir. Günümüz CFO'ları ise bu eğilimin farkında olarak yetenek setlerini bu doğrultuda geliştirmek için çaba sarf etmekte. Halka açılma, satış, satın alma ve birleşme, global piyasalarda borçlanma senaryolarında üstlendikleri kritik sorumluluklar CFO'ların stratejik konularda daha fazla söz sahibi olma iddialarını güçlendiriyor."
TÜRKİYE'NİN EN ETKİN 50 CFO'SU
*(Sıralamalar alfabetik olarak sunulmuştur.)
|
1
|
Ahmet Ashaboğlu
|
Koç Holding
|
2
|
Ahmet Özbaş
|
Sarten Ambalaj
|
3
|
Ali Öztayıncı
|
Gürmen Grup Şirketleri
|
4
|
Alp Dayı
|
Vestel Şirketler Grubu
|
5
|
Asım Gün
|
Acıbadem Sağlık Grubu
|
6
|
Ayşe İlik
|
Mondi Tire Kutsan
|
7
|
Baran Çelik
|
Oyak Holding
|
8
|
Barış Kökoğlu
|
Borusan Holding
|
9
|
Barış Oran
|
Sabancı Holding
|
10
|
Bülent Pehlivan
|
BSH Türkiye
|
11
|
Cafer Sadık Abalıoğlu
|
Abalıoğlu Holding
|
12
|
Cengiz Belgin
|
Toyota Otomoiv
|
13
|
Cenker Uçan
|
Ülker Bisküvi
|
14
|
Deniz Alkan
|
PepsiCo Türkiye
|
15
|
Didem Kaman
|
Opet
|
16
|
Doğan Korkmaz
|
Tüpraş
|
17
|
Erdal Çoban
|
IC-İçtaş İnşaat
|
18
|
Esra Tokbaş
|
Beymen Mağazacılık
|
19
|
Dr. Evren Öztürk
|
Yıldırım Holding
|
20
|
Ezgi Gülseren Balcı
|
Pfizer
|
21
|
Görkem Elverici
|
Şişecam Topluluğu
|
22
|
Gülbin Uzuner Bekit
|
Akfen Holding
|
23
|
Haluk Alperat
|
Kale Grubu
|
24
|
Haluk Dortluoğlu
|
BİM
|
25
|
Hikmet Altan
|
Yaşar Holding
|
26
|
Kerim Kemahlı
|
Nurol Holding
|
27
|
Korhan Öz
|
Hepsiburada.com
|
28
|
Marc Seiler
|
Nestlé Türkiye
|
29
|
Mazlum Yıldırım
|
LC Waikiki
|
30
|
Mehmet Kerem Eser
|
Global Yatırım Holding
|
31
|
Doç. Dr. Murat Şeker
|
THY
|
32
|
Mustafa Darman
|
Abdi İbrahim
|
33
|
N. Murat Saraç
|
Gürsoy Yatırım Holding
|
34
|
N. Orhun Köstem
|
Anadolu Efes Grup
|
35
|
Neval Korucu Alpagut
|
Domino's Pizza
|
36
|
Nuri Özkaya
|
Eti Gıda Grubu
|
37
|
Okan Turan
|
Aselsan
|
38
|
Onur Çevikel
|
Anadolu Grubu
|
39
|
Osman Yılmaz
|
Turkcell
|
40
|
Özgür Tokgöz Altun
|
Vodafone Türkiye
|
41
|
Özlem Yeşildere
|
Koton
|
42
|
Polat Şen
|
Arçelik
|
43
|
Sabri Tütüncü
|
Kibar Holding
|
44
|
Sacit Basmacı
|
Eczacıbaşı Holding
|
45
|
Sascha Bibert
|
Enerjisa
|
46
|
Serhan Ulga
|
Petrol Ofisi
|
47
|
Sinem Çilligöl
|
Bilkent Holding&Tepe İnşaat
|
48
|
Teymur Abasguliyev
|
SOCAR Türkiye
|
49
|
Tuba Yılmaz
|
Mavi
|
50
|
Volkan Özkan
|
Kordsa Global
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