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  • 08.04.2019 15:40
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 15:40

’nin en etkin 50 ’su açıklandı!

Zorlu dönemlerde başarılı şekilde şirketlerini yönlendiren ’ların, şirketlerinin büyüme hızına çarpan etkisi yaratarak, kârlılığa önemli ölçüde etkilerinin olduğu dikkat çekiyor. Geleneksel hale gelen, ’nin en büyük bin şirketinin finansal performansları ve bireylerin etkinliklerinin değerlendirildiği “En Etkin 50 CFO” araştırması, 2016’den beri bu listelere girip terfi alan CFO’ların CEO koltuğuna yükselmesinin, araştırmanın Türk iş dünyasındaki önemli amaçlarından birini desteklediğine işaret ediyor. Listeye girenlerin %10’unun terfi aldığı göz önünde bulundurulduğunda CFO’ların bu zorlu yol haritasında CEO’ların sağ kolları olmaya devam etmekle kalmayıp ötesine geçeceklerini söylemek mümkün.

Türkiye’nin en etkin 50 CFO’su açıklandı!

'lar artık finans koltuklarında kalmayıp ofislerinin dışına çıkarak operasyonel sorumluluklar da üstleniyorlar. Bu da onları CEO pozisyonları için mükemmel adaylar haline getiriyor. CEO'luğa geçişi sağlayan CFO'lar, halihazırdaki yetkin finansal yetkinliklerini, operasyonel yönetim güçleriyle birlikte güçlendirerek bu pozisyon için en ideal yetenek setini tamamlamayı başaranlar olacaktır. CFO'luktan CEO'luğa kariyer yolunun bu açıdan çok daha netleştiğini söyleyebiliriz.

Bu noktadan hareketle, şirketlerde yetki ve sorumlulukları her geçen gün artan CFO'ların önemini vurgulamak amacıyla, 2015 yılında Fortune & DataExpert iş birliğinde başlatılan, bu yıl dördüncüsü gerçekleşen "En Etkin 50 CFO" araştırmasının sonuçları 1 Nisan'da açıklandı. En Etkin 50 CFO ödül töreni, 18 Nisan Perşembe günü Hilton İstanbul Bomonti'de düzenlenecek CFO Summit 2019'da gerçekleşecek. Zirve, finans liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Araştırma verilerine göre:

SIRALAMALAR HER YIL DEĞİŞİYOR
Enerji, FMCG , otomotiv, teknoloji, savunma sanayi, inşaat ve perakende gibi birçok sektörden şirketle listelerimize giren yöneticilerin % 67'si her yıl değişmekte. 4 yıldır üst üste Türkiye'nin En Etkin 50 CFO listelerine giren tepe yöneticiler listenin %6'sını oluştururken, 3 yıldır üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı %10, 2 yıl üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı ise % 6.

KARİYER MERDİVENİNDE SON BASAMAK : EN ETKİN 50
Makroekonomik dengeler şirket yönetimini gittikçe zorlaştırırken etkin CFO'ların kariyer yükselişlerinin devam ettiği görülüyor. Son üç yılda En Etkin 50 listelerine giren CFO'ların %9'u terfi almış bulunmakta. 2016 yılında listeye girenlerin %12'si, 2017 yılında listeye girenlerin %8'i ve 2018 yılında listeye girenlerin %2'si terfi alıp CEO ve benzeri pozisyonları sürdürmekte. Yine son 3 yılda listeye giren CFO'ların %2'si ise kendi şirketini kurmuş durumda. Renault MAIS, ASAŞ, IGA Havalimanı İşletmesi, TAB Gıda, P&G, , OMSAN gibi birçok büyük şirket CFO pozisyonlarındaki yöneticileri dümenin başına geçirerek kaptan tayin etmiş bulunmakta.



Data Expert Kurucu Genel Müdür Hasan Altunkaya

Üst düzey yönetici araştırma şirketi DataExpert Kurucu Ortağı Hasan Altunkaya bu konuda özellikle geçmekte olduğumuz zorlu dönemde borç yapılandırması, uluslarası piyasalardan kaynak bulunması, şirket birleşmeleri ve satın almaları gibi konularda CFO'ların kabiliyetine fazlasıyla ihtiyaç duyulmakla birlikte organizasyonların liderliğinin bir parçası olarak; CFO'ların yönetişim, uyumluluk & kontrol ve iş etiğine ilişkin geleneksel yönetim sorumluluklarını yerine getirerek "iş ortaklığı" kapasitesinde stratejik ve operasyonel karar verme desteklerini arttırmaları beklendiği yorumunu yapıyor.

Altunkaya: "Yüzleri geleceğe dönük organizasyonlarda, CFO ve F&A işlevi, işlemsel ve maliyet verimliliği odağından ziyade, artan bir şekilde katma değer sağlayan stratejik odağa doğru ilerlemektedir. Günümüz CFO'ları ise bu eğilimin farkında olarak yetenek setlerini bu doğrultuda geliştirmek için çaba sarf etmekte. Halka açılma, satış, satın alma ve birleşme, global piyasalarda borçlanma senaryolarında üstlendikleri kritik sorumluluklar CFO'ların stratejik konularda daha fazla söz sahibi olma iddialarını güçlendiriyor."

TÜRKİYE'NİN EN ETKİN 50 CFO'SU
*(Sıralamalar alfabetik olarak sunulmuştur.)

1

Ahmet Ashaboğlu

Koç Holding

2

Ahmet Özbaş

Sarten Ambalaj

3

Ali Öztayıncı

Gürmen Grup Şirketleri

4

Alp Dayı

Vestel Şirketler Grubu

5

Asım Gün

Acıbadem Sağlık Grubu

6

Ayşe İlik

Mondi Tire Kutsan

7

Baran Çelik

Oyak Holding

8

Barış Kökoğlu

Borusan Holding

9

Barış Oran

Sabancı Holding

10

Bülent Pehlivan

BSH Türkiye

11

Cafer Sadık Abalıoğlu

Abalıoğlu Holding

12

Cengiz Belgin

Toyota Otomoiv

13

Cenker Uçan

Ülker Bisküvi

14

Deniz Alkan

PepsiCo Türkiye

15

Didem Kaman

Opet

16

Doğan Korkmaz

Tüpraş

17

Erdal Çoban

IC-İçtaş İnşaat

18

Esra Tokbaş

Beymen Mağazacılık

19

Dr. Evren Öztürk

Yıldırım Holding

20

Ezgi Gülseren Balcı

Pfizer

21

Görkem Elverici

Şişecam Topluluğu

22

Gülbin Uzuner Bekit

Akfen Holding

23

Haluk Alperat

Kale Grubu

24

Haluk Dortluoğlu

BİM

25

Hikmet Altan

Yaşar Holding

26

Kerim Kemahlı

Nurol Holding

27

Korhan Öz

Hepsiburada.com

28

Marc Seiler

Nestlé Türkiye

29

Mazlum Yıldırım

LC Waikiki

30

Mehmet Kerem Eser

Global Yatırım Holding

31

Doç. Dr. Murat Şeker

THY

32

Mustafa Darman

Abdi İbrahim

33

N. Murat Saraç

Gürsoy Yatırım Holding

34

N. Orhun Köstem

Anadolu Efes Grup

35

Neval Korucu Alpagut

Domino's Pizza

36

Nuri Özkaya

Eti Gıda Grubu

37

Okan Turan

Aselsan

38

Onur Çevikel

Anadolu Grubu

39

Osman Yılmaz

Turkcell

40

Özgür Tokgöz Altun

Vodafone Türkiye

41

Özlem Yeşildere

Koton

42

Polat Şen

Arçelik

43

Sabri Tütüncü

Kibar Holding

44

Sacit Basmacı

Eczacıbaşı Holding

45

Sascha Bibert

Enerjisa

46

Serhan Ulga

Petrol Ofisi

47

Sinem Çilligöl

Bilkent Holding&Tepe İnşaat

48

Teymur Abasguliyev

SOCAR Türkiye

49

Tuba Yılmaz

Mavi

50

Volkan Özkan

Kordsa Global




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