Yaz sezonunun yaklaşmasıyla turizm sektöründe hareketlilik hız kazandı. Bu yıl 50 milyon yabancı turist hedefleyen Türkiye'de, oteller şimdiden yaz sezonu için yüzde 70 doluluğa ulaştı. Yoğun talep otel konaklama ücretlerinde de kendini gösterdi. Türkiye genelinde otel ve pansiyon fiyatları ortalama yüzde 40 arttı. Yüksek ilgi gören kimi otellerdeki fiyat artışları yüzde 80'i buldu. Otel ve pansiyonlardaki fiyat hareketliliği gerek yerli gerek yabancı turistin; ev, villa, oda kiralamalarına ilgisini artırdı.
- Ekonomi
- 08.04.2019
- Gazete
Hesaplı tatil! Otel fiyatları uçtu, kiralık ev gözde oldu
Tatilcinin yeni trendi kiralık konut oldu. Günlük kiralık fiyatları yüzde 50 artsa da otele göre fiyat avantajı sunmaya devam etti. 6 kişilik evlerin Temmuz’da günlüğü Marmaris’te 350-700, Fethiye’de 180-400, Didim’de 200-400 lira arasında değişti. Havuzlu villalar ise 500 ile 2 bin lira arasında...
Yaz sezonunun yaklaşmasıyla turizm sektöründe hareketlilik hız kazandı. Bu yıl 50 milyon yabancı turist hedefleyen Türkiye'de, oteller şimdiden yaz sezonu için yüzde 70 doluluğa ulaştı. Yoğun talep otel konaklama ücretlerinde de kendini gösterdi. Türkiye genelinde otel ve pansiyon fiyatları ortalama yüzde 40 arttı. Yüksek ilgi gören kimi otellerdeki fiyat artışları yüzde 80'i buldu. Otel ve pansiyonlardaki fiyat hareketliliği gerek yerli gerek yabancı turistin; ev, villa, oda kiralamalarına ilgisini artırdı.
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