Hesaplı tatil! Otel fiyatları uçtu, kiralık ev gözde oldu

sezonunun yaklaşmasıyla turizm sektöründe hareketlilik hız kazandı. Bu yıl 50 milyon yabancı turist hedefleyen Türkiye'de, oteller şimdiden yaz sezonu içindoluluğa ulaştı. Yoğun talep otel konaklama ücretlerinde de kendini gösterdi. Türkiye genelinde otel ve pansiyon fiyatları ortalamaarttı. Yüksek ilgi gören kimi otellerdeki fiyat artışları'i buldu. Otel ve pansiyonlardaki fiyat hareketliliği gerek yerli gerek yabancı turistin; ev, villa, oda kiralamalarına ilgisini artırdı.