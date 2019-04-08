Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma dünyayı hayran bırakan bir organizasyonla tamamlandı. Taşınma sonrası ilk uçuşun önceki gün Ankara'ya yapıldığı İstanbul Havalimanı'nda seferler devam ediyor. İç ve dış hat yolcuları, kontuarlarda bilet işlemlerini yapmalarının ardından sefer saatini bekleyeceği terminallere yönlendiriliyor.
- Ekonomi
- 08.04.2019
- Gazete
Havacılığın merkezi! THY 24 saatte 25 bini aşkın yolcu taşıdı
Dev göç dünyayı hayran bırakan organizasyonla gerçekleştirilirken, taşınma işlemlerinin tamamlandığı İstanbul Havalimanı’nda THY 24 saatte 25 bini aşkın yolcuya ulaştı.
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma dünyayı hayran bırakan bir organizasyonla tamamlandı. Taşınma sonrası ilk uçuşun önceki gün Ankara'ya yapıldığı İstanbul Havalimanı'nda seferler devam ediyor. İç ve dış hat yolcuları, kontuarlarda bilet işlemlerini yapmalarının ardından sefer saatini bekleyeceği terminallere yönlendiriliyor.
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