'ndan'na taşınma dünyayı hayran bırakan bir organizasyonla tamamlandı. Taşınma sonrası ilk uçuşun önceki gün Ankara'ya yapıldığı'nda seferler devam ediyor. İç ve dış hat yolcuları, kontuarlarda bilet işlemlerini yapmalarının ardından sefer saatini bekleyeceği terminallere yönlendiriliyor.