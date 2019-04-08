50 bin konuta 12 kat talep

tarafından 67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konuta vatandaştan talep yağıyor.'ın 5 Mart'ta açıkladığı, 6 Mart'tan itibaren de başvuruları alınmaya başlanan sosyal konutlara talep toplama işlemleri,'a kadar sürecek., taleple ilgili şu bilgiyi verdi: "50 bin sosyal konut uygulamasına vatandaşımız yoğun talep gösterdi. 1 aydageldi. Talebin çok yoğun olduğu projeler için ilk etapta hak sahipleri kurayla belirlenecek. Ancak gelen tüm taleplere göre çalışmalarımızın da yol haritası belirlenecek. İhtiyacın ve talebin yoğun olduğu il ve ilçelerde ayrıca çalışmalar yapacağız."