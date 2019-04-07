Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın piyasasında, en düşük 231 bin 910 lira, en yüksek 232 bin 920 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 232 bin 300 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Nisan güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

232,48

232,80

ÇEYREK ALTIN FİYATI

371,96

380,62

YARIM ALTIN FİYATI

741,60

761,25

TAM ALTIN FİYATI

1.528,75

1.567,98

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.291,60

1.291,91

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.545,00

1.560,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.487,85

1.517,84

ATA ALTIN FİYATI

1.534,35

1.573,71

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

132,51

132,69

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

169,71

169,94

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

212,02

212,31

ALTININ ONS FİYATI

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.292,59 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 232 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların Cuma günkü efektif kurunu alışta 5,5884 lira, satışta 5,6108 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6251 lira, satışta 5,6477 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin Cuma günü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,25'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1215, sterlin/dolar paritesi 1,3010 dolar/yen paritesi de 111,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,00 dolardan işlem görüyor.