Ankara’da üretim atağı

, yenidönemde tüm sektörlerdeatılımlar yapacaklarınıanlatırken, "AnadoluRaylı Ulaşım SistemleriKümelenmesi raylı sistemkullanan 12 ilde ve TCDDhatlarında 2035 yılına kadarihtiyaç duyulan 7 bin adetmetro, tramvay ve bin adetYHT, elektrikli ve dizellokomotifleri üretmeyiplanlıyor" dedi.