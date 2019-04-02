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’da üretim atağı

Ankara’da üretim atağı
Ankara'da OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın, yeni dönemde tüm sektörlerde atılımlar yapacaklarını anlatırken, "Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi raylı sistem kullanan 12 ilde ve TCDD hatlarında 2035 yılına kadar ihtiyaç duyulan 7 bin adet metro, tramvay ve bin adet YHT, elektrikli ve dizel lokomotifleri üretmeyi planlıyor" dedi.

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