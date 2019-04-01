Bugünkü
Takvim

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un oyunu oğlu attı

Oyunu oğlu attı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Oy kabinine oğullarıyla beraber giren ve oy zarfını da küçük oğlu Aslancan'a attıran Bakan Ersoy, "Bir tanışsınlar istedim sistemle, demokrasiyle. Öğrensinler istedim. Onlar da gördüler" şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriBakan Mehmet Nuri Ersoy'un oyunu oğlu attı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri