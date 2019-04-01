Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un oyunu oğlu attı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Oy kabinine oğullarıyla beraber giren ve oy zarfını da küçük oğlu Aslancan'a attıran Bakan Ersoy, "Bir tanışsınlar istedim sistemle, demokrasiyle. Öğrensinler istedim. Onlar da gördüler" şeklinde konuştu.