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  • 31.03.2019 14:00
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 14:18

Genel Müdürü Ekşi: 'nda 405 bini geçtik

Genel Müdürü , "'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptık ve 405 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik" açıklamasında bulundu.

() Genel Müdürü , 'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptıklarını ve 405 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiklerini bildirdi.

Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Anıtı' İstanbul Havalimanı'nda 405 bini geçtik. 6 Nisan'da taşınacağımız İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptık ve 405 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik. Büyük projeler ile 2023 hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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