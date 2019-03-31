Milyonerler arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı şubat sonu itibarıyla 183 bin 607 olurken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 137 milyar 39 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. BDDK verilerine göre yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı şubat sonu itibarıyla 183 bin 607'ye çıktı. Böylece 2018 sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 2 ayda 3 bin 481 kişi arttı.
- Ekonomi
- 31.03.2019
- Gazete
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