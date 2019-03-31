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Kredi musluğu açıldı

Kredi musluğu açıldı
Türkiye ekonomisi, ağustostaki kur saldırısının ardından, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde dengelenme sürecine girerken bankacılık sektörü, Şubat'ta başladığı kredilendirme hamlesine, Mart'ın ikinci yarısında hız verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 19 Mart'ta 1 trilyon 475 milyar lira olan TL kredi hacmi, 26 Mart'ta 1.5 trilyona dayandı.

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