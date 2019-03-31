Dev taşınma belgesel olacak

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı büyük taşınma öncesi Türk Hava Yolları'nın tüm hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Aycı taşınma ile ilgili soruları şöyle cevaplandırdı: "Dünyanın en büyük havalimanına taşınıyoruz. Biz özellikle yeni deneyimleri yaşatacak muhteşem bir tesise taşınıyoruz. Biz şu anda bu taşınmaya hazırız. 6 Nisan saat 14'te uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan başlayacak. Bize en yakın taşınma bizim yarımız kadar. Bizim yarımız kadar olan da bir iki tane. Havacılık tarihinin en büyük taşınmalarından biri olacak. Biz bu taşınmayı belgesel yapacağız. Uzman bir ekiple de çalışıyoruz. Bu hikayeyi de paylaşacağız. Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçaklar yolcusuz olarak gelecek. Diğer lokasyonlarda bulunan uçaklar yolcularıyla gelecek. Havalimanı içindeki yönlendirme çok önemli. 1100 tane personel aldık. Dünyanın en büyük terminali, 1 milyon 300 bin metrekare kapalı alan var. Özellikle havalimanı ile ilgili küçük videolar hazırlıyoruz. Yolcularımızın nasıl deneyim yaşayacağı ve hayatlarını nasıl kolaylaştıracağına ilişkin videolar hazırlıyoruz. Havalimanındaki yönlendirmeler çok önemli. Personeller bu konuda yardımcı olacak. Yolcularımıza havalimanı içinde mobil uygulamalarla birlikte yapacağız. Mobil uygulama ile birlikte gidecekleri kapıyı da uygulama ile göndereceğiz. Bizim mobil uygulamamızı yükleyenler erişime sahip olacak. Destek noktalarımızı havalimanı için de çok artırdık. Özel bekleme alanları oluşturduk, yolcularımızın rahatını artırdık. Kayıp valizler için ekip oluşturduk. Transferler için 6 dilde uygulamayı devreye alıyoruz."
ÇİFT ALANDA KARGO
İlker Aycı kargo operasyonları ile ilgili de şu bilgileri verdi: Kargoda çift havalimanında operasyon yapacağız. İlk yıl biraz zahmetli olacak. Türkiye'nin endüstriyel anlamdaki 2 milyon ton kapasiteli en büyük binasını yapıyoruz. Kargo anlamında Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın 8'inci sırasındayız. Dünyada 309 noktaya uçuyoruz. Özellikle pazar yapıcı olmak için frekans derinliğini artıracağız, uçuş sayılarımızı artıracağız.
YÜZDE 40'A HİTAP EDİYORUZ
İlker Aycı İstanbul Havalimanı'nda kapasite artışı da sağlanacağını belirterek şunları söyledi: "İstanbul Havalimanı'nda yüzde 10 fazla kapasite ile başlıyoruz, 500 uçak parkı var. 180'den fazla köprü var. Uçuşların yüzde 80'i bu köprülerden olacak. İki pistle başlıyoruz. Seneye 3'üncü pist de aktif olacak. Dar gövde uçakla 60'tan fazla merkeze uçabiliyoruz. Dünyada seyahat edenlerin yüzde 40'ına hitap ediyoruz."
ÇİFT ALANDA KARGO
İlker Aycı kargo operasyonları ile ilgili de şu bilgileri verdi: Kargoda çift havalimanında operasyon yapacağız. İlk yıl biraz zahmetli olacak. Türkiye'nin endüstriyel anlamdaki 2 milyon ton kapasiteli en büyük binasını yapıyoruz. Kargo anlamında Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın 8'inci sırasındayız. Dünyada 309 noktaya uçuyoruz. Özellikle pazar yapıcı olmak için frekans derinliğini artıracağız, uçuş sayılarımızı artıracağız.
YÜZDE 40'A HİTAP EDİYORUZ
İlker Aycı İstanbul Havalimanı'nda kapasite artışı da sağlanacağını belirterek şunları söyledi: "İstanbul Havalimanı'nda yüzde 10 fazla kapasite ile başlıyoruz, 500 uçak parkı var. 180'den fazla köprü var. Uçuşların yüzde 80'i bu köprülerden olacak. İki pistle başlıyoruz. Seneye 3'üncü pist de aktif olacak. Dar gövde uçakla 60'tan fazla merkeze uçabiliyoruz. Dünyada seyahat edenlerin yüzde 40'ına hitap ediyoruz."
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