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Yatlara güvence

Yatlara güvence
GULF Sigorta, 2013'ten bu yana sağladığı yat sı ile dikkat çekiyor. Şirket, teknenin yalnızca gövdesini değil; makine ve ekipmanlarını da hem karada hem denizde gerçekleşebilecek risklere karşı teminat altına aldığı ürünüyle; hızı 17 milden yüksek olanlar dahil tüm yatların makinelerini tam kapsamda korumaya alıyor. Çekme-kurtarma teminatı, sanat eserleri ek teminatı, tüketilebilir gereçler ek teminatı ve daha fazlasıyla yat sahiplerinin yanında yer alınıyor. Yat Sigortası, ISO 9001 belgeli hasar servisi hizmeti de sunuyor. Gulf Sigorta Nakliyat Sigortaları Müdürü Aydan Taybars, "Özel kullanım amaçlı teknelere odaklanmış olan ürünümüz, sektörde benzeri bulunmayan ek teminatlarıyla, yat sahiplerinin ihtiyaçlarına hitap ediyor" dedi.

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