Yatlara güvence

GULF Sigorta, 2013'ten bu yana sağladığı yat sigortası ile dikkat çekiyor. Şirket, teknenin yalnızca gövdesini değil; makine ve ekipmanlarını da hem karada hem denizde gerçekleşebilecek risklere karşı teminat altına aldığı yat sigortası ürünüyle; hızı 17 milden yüksek olanlar dahil tüm yatların makinelerini tam kapsamda korumaya alıyor. Çekme-kurtarma teminatı, sanat eserleri ek teminatı, tüketilebilir gereçler ek teminatı ve daha fazlasıyla yat sahiplerinin yanında yer alınıyor. Gulf Yat Sigortası, ISO 9001 belgeli hasar servisi hizmeti de sunuyor. Gulf Sigorta Nakliyat Sigortaları Müdürü Aydan Taybars, "Özel kullanım amaçlı teknelere odaklanmış olan ürünümüz, sektörde benzeri bulunmayan ek teminatlarıyla, yat sahiplerinin ihtiyaçlarına hitap ediyor" dedi.
- Ekonomi
- 29.03.2019
- Gazete
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