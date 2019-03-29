Temassız vurgun!

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Şubat'ta günlük yaklaşık 1 milyon temassız ödeme işlemi gerçekleştirildiğini, ödemelerin en çok market alışverişi ve gıda sektörlerinde yapıldığını belirterek, "Her geçen gün hızlı ve pratik olması nedeniyle daha çok tercih edilen bu ödeme şekli, rahat olduğu kadar dolandırıcılığa da açık" dedi.