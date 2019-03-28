TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Son bir hafta içinde toplam rezervimiz 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Net rezervlerimiz son bir haftada 2,4 milyar dolar artışla yaklaşık 28,6 milyar dolar oldu. Rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendi söz konusudur" açıklamasında bulundu.

BORSA İSTANBUL'DAN SWAP AÇIKLAMASI

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Swap piyasasında fiyatlamalar sağlıklı ve olağan sürüyor" denildi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



"Son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmamaktadır.

Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir.

Türkiye'deki yabancı bankalar ve yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumlar borsamızda bu işlemlerini yapabilir."